Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach – opady śniegu – tak zapowiada się początek tygodnia w pogodzie. W większości kraju poniedziałek będzie pochmurno – przewiduje Barbara Wrzesińska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Barbara Wrzesińska.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wrzesińska podała, że w ciągu dnia w kraju będzie pochmurno, lokalnie można się spodziewać większych przejaśnień i rozpogodzeń. Na Wybrzeżu i w południowej połowie kraju występować będą przelotne opady deszczu.

Lokalnie opady deszczu ze śniegiem i śniegu



Na Pomorzu lokalnie może popadać śnieg z deszczem. W górach może spaść nawet 5 cm śniegu. W drugiej połowie dnia opady śniegu z deszczem spodziewane są także na Podkarpaciu.

W nocy temperatura poniżej zera w niemal całym kraju

W nocy z poniedziałku na wtorek prawie wszędzie można się spodziewać ujemnej temperatury.

Na większej części kraju będzie to -1 lub -2 stopnie C, na Pomorzu temperatura może spaść do -3 stopni C., zaś na Podhalu do -4.



Nad ranem lokalnie mogą pojawić się mgły, na Pomorzu możliwe są marznące opady deszczu.