W minionych latach zdarzało się, że Wielkanoc była śnieżna, a Boże Narodzenie - co najwyżej deszczowe. W tym roku w święta wielkanocne raczej nie powinniśmy się spodziewać opadów śniegu. Oto przybliżona pogoda na najbliższe dni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przed Wielkanocą jest tzw. Wielki Tydzień - w tradycji Kościoła rzymskokatolickiego każdy z dni tego tygodnia na początku swojej nazwy ma słowo "wielki".

Pogoda przed świętami

W Wielki Poniedziałek, 11 kwietnia, temperatura wyniesie maksymalnie ok. 7 st. C, będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. We wtorek i środę temperatura i zachmurzenie podobne, nie powinno jednak padać.

Dużo chłodniej będzie w Wielki Czwartek, 14 kwietnia - temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie 3 st. C, mogą wystąpić słabe opady śniegu deszczu.

W Wielki Piątek, 15 kwietnia, temperatura wzrośnie do 7 st. C, zachmurzenie będzie całkowite. Chłodniej, bo około 3 st. C, ale bardziej słonecznie, będzie w sobotę. Oba dni będą bez deszczu.

Wielkanoc bez śniegu

W Wielkanoc, czyli niedzielę, 17 kwietnia, zachmurzenie będzie umiarkowane, nie będzie padać a temperatura wyniesie do 5 st. C. Podobnie będzie w lany poniedziałek.

Wyższych temperatur można się spodziewać po Wielkanocy - do 8 st. C i we wtorek, do 10-11 stopni w środę i czwartek. W te dni będzie także pochmurno.