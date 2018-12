Około stu osób - podwykonawców włoskiej firmy Astaldi - blokuje tory Centralnej Magistrali Kolejowej na wysokości Pruszkowa. To trasa, którą w ciągu doby przejeżdża około stu pociągów. Podwykonawcy żądają wypłat za wykonane prace.

Zdj. z miejsca blokady / Michał Dobrołowcz / RMF FM

Zdaniem podwykonawców, firma PKP Polskie Linie Kolejowe celowo opóźnia wypłaty należności za wykonane prace na linii kolejowej Lublin-Warszawa. Po groźbie blokady budów, za które odpowiada włoska Astaldi - firma przekazała podwykonawcom wszystkie niezbędne dokumenty, których brakiem zasłaniały się PKP PLK, żeby wypłacić pieniądze.

Tymczasem jak mówią podwykonawcy, PKP PLK domagają się kolejnych dokumentów, a po ich złożeniu słyszą, że znowu czegoś brakuje.

Po poniedziałkowym spotkaniu podwykonawcy, usłyszeli, że w sprawie płatności mają pójść do sądu. I jak podkreślają ich cierpliwość się skończyła.

Co zamierzają zrobić władze kolejowej spółki?

Władze kolejowej spółki skierowały w miejsce planowanej blokady znaczne siły Straż Ochrony Kolei - powiadomiono też policję argumentując, że chodzi o zagrożenie dla pasażerów pociągów.



Po drugie sztab w siedzibie PLK przygotował objazdy dla poszczególnych pociągów. Chodzi o to, by pociągi nie utknęły przed blokadą, tylko mogły zjechać na inne trasy.



Wiceprezes PLK Arnold Bresch powiedział, że trudno ustalić, z kim rozmawiać o blokadzie, bo formalnie nikt się do niej nie przyznaje: Pisma do nas przychodzą niepodpisane czytelnie, z anonimowego konta mailowego. Z podwykonawcami wciąż rozmawiamy - zapewnił wiceszef PLK. Kolejny termin weryfikacji dokumentów to 14 grudnia.

Minister infrastruktury: Oszacowaliśmy, że firma Astaldi nie wypłaciła podwykonawcom kwoty ok. 160 mln zł

O blokadę Centralnej Magistrali Kolejowej był pytany w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury. Oszacowaliśmy, że firma Astaldi nie wypłaciła podwykonawcom kwoty ok. 160 mln zł - powiedział. Stało się tak, że firma Astaldi zeszła z budowy linii kolejowej Kraków - Lublin na koniec września. Od początku października, mamy 6 grudnia, wypłaciliśmy już 70 mln zł przedsiębiorcom, podwykonawcom. Wypłaciliśmy, korzystając z gwarancji finansowych, które Astaldi złożyło. Uruchomiliśmy gwarancję. 60 milionów... - dodał. Pytany o to, dlaczego te pieniądze do podwykonawców nie dotarły, odparł: Dokumenty na 69 milionów są badane. Upłynęły 3 miesiące, wypłaciliśmy ponad połowę zobowiązań generalnego wykonawcy firmy Astaldi. Mało tego... (...). Proszę pamiętać, że przed laty przedsiębiorcy czekali miesiące, lata na to, żeby wypłacono im pieniądze.

Zapewnił, że nikt nie chce, by firmy zbankrutował, ale zaznaczył: My musimy zbadać dokumenty. Nie możemy publicznego grosza wypłacić tylko dlatego, że przychodzi przedsiębiorca i mówi, że ‘należą mi się pieniądze, bo Astaldi mi nie wypłaciło tych pieniędzy’. Nie państwo polskie, tylko Astaldi. Generalny wykonawca nie wypłacił im pieniędzy. Mówimy: ‘dobrze, przynieś dokumenty, połóż je nas stole, a my wypłacimy pieniądze’.