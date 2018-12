„Jestem przekonany, że zrobimy wszystko, żeby polscy przedsiębiorcy nie musieli likwidować firm, nie musieli znosić sytuacji, w której ograniczają swoją działalność. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami. Podejmujemy przez ostatnie dwa lata szeroką ofensywę w UE. W poniedziałek dziewięć krajów – w tym Polska – głosowało przeciwko tym propozycjom (…). Nie my przegraliśmy, a transport europejski” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Andrzej Adamczyk. Minister infrastruktury był pytany, czy może zadeklarować, że za rok polscy przedsiębiorcy nie będą musieli likwidować firm, a kierowcy będą mieli prace.

"To była jedna z bitew, walka się nie skończyła, walczymy dalej z przepisami, którymi próbuje się wyprzeć naszych transportowców z rynku europejskiego" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Andrzej Adamczyk pytany o przegranie przez Polskę batalii o warunki międzynarodowego transportu drogowego.

"Proces przekazywania gruntów jest stale kontynuowany, nie ma żadnych opóźnień"- powiedział Andrzej Adamczyk pytany o komentarz w sprawie listu, jaki wystosował premier w stosunku do PKP ws. problemów z przekazywaniem działek pod budowę mieszkań do programu Mieszkania Plus. Mateusz Morawiecki w połowie listopada w piśmie do prezesa PKP Krzysztofa Mamińskiego interweniował w sprawie problemów z przekazywaniem działek pod budowę mieszkań. Szef rządu napisał wprost "ta sytuacja wskazuje wyraźnie na próbę sabotowania realizacji inwestycji".





Robert Mazurek, RMF FM: Najważniejsze pytanie na początek. Co przyniósł święty Mikołaj?

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury: Tutaj musze zapytać się żony, bo święty Mikołaj zapewne odwiedził mój dom rodzinny, także odwiedził moją żonę.

Proszę dać znać, bo poważne sprawy wymagają wyjaśnienia.

Dam znać.

Wyjaśnienia wymaga to, o czym mówiliśmy również w Faktach. Premier oskarża szefa PKP o to, że nie przekazuje terenów pod Mieszkanie Plus. Ta sytuacja wskazuje wyraźnie na próbę sabotowania inwestycji. Jeżeli premier oskarża szefa PKP o to, że chce sabotować Mieszkanie Plus, to ten szef PKP powinien być zwolniony natychmiast. Dobrze rozumiem?

Panie redaktorze, proces przekazywania gruntów jest stale kontynuowany, nie ma żadnych opóźnień. A skąd to wiem? Wiem, dlatego że odbywają się cykliczne spotkania między BGK Nieruchomości a zarządem PKP S.A., w których bierze udział pan prezes Krzysztof Mamiński.

Uspokoi pan premiera, że ‘panie premierze, nie ma pan racji’...

Uspokoję nie tylko pana premiera, uspokoję także mam nadzieję pana i wszystkich tych, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości.

O Mieszkaniu Plus jeszcze porozmawiamy, ale najpierw o tym, co równie ważne i bardzo aktualne. Zagrożona jest polska potęga transportowa. 36 tysięcy firm, ja nie wiedziałem, że aż tylu przewoźników mamy, 230 tysięcy pojazdów. Polska jest rzeczywiście potęgą, nie tylko w TIR-ach, ale w ogóle w transporcie...

Tak, mamy największą część tego rynku transportu międzynarodowego samochodowego w Europie.

I chcą nas zamordować, a pan na to patrzy ze spokojem.

Nie, nie ze spokojem, na pewno nie ze spokojem. Jeżeli mówimy o tym, co wydarzyło się w Brukseli...

Tak.

...to była jedna z bitew. Walka się nie skończyła. Walczymy dalej z przepisami, którymi próbuje się wyprzeć naszych transportowców z rynku europejskiego.

To powiedzmy naszym słuchaczom, że chodzi o dwie rzeczy. Po pierwsze o to, że nasi kierowcy będą zarabiali tyle, co kierowcy w Europie Zachodniej. Innymi słowy, tańszą siłą roboczą już z nimi nie wygramy, a druga to ograniczenia w swobodzie poruszania się naszych aut po krajach Unii. To znaczy, że jeżeli Polacy będą chcieli świadczyć usługi na przykład we Francji, czyli wozić towary z jednego miasta francuskiego do drugiego, to po trzech takich kursach muszą przez pięć dni stać i czekać.

Tak, to jest aresztowanie samochodu.

To jest kabotaż, prawda?

Tak, to jest kabotaż. Pan rozpoczął od pytania dotyczącego kwestii socjalnych. I tutaj z tym nie polemizujemy. Chociaż to wpływa na koszty działalności przedsiębiorstwa, natomiast...

Czyli my się godzimy, żeby polscy kierowcy zarabiali, ile kierowcy na Zachodzie?

Ale przecież polscy kierowcy w sumie, według oświadczeń przedsiębiorców, otrzymują bardzo porównywalne wynagrodzenia. Natomiast mówimy tutaj przede wszystkim o tym, że próbuje się wypchać na siłę naszych przedsiębiorców z rynku europejskiego, właśnie z Niemiec, Francji. W poniedziałek minister transportu Republiki Federalnej Niemiec Andreas Scheuer powiedział takie zdanie: ‘Drażni mnie, że na 20 ciężarówek na postoju w rejonie, w którym mieszkam, 18 ma rejestrację inną niż niemiecka’. Dlatego też Komisja Europejska ani też żadne z państw "starej" Unii nie mogą utrzymywać takiej narracji. Chcemy zmienić los kierowców - nie. Chcą zmienić sytuację na rynku niemieckim, francuskim. Chcą wypchać polskie firmy, litewskie, węgierskie...

Panie ministrze, ale historia o złych Niemcach i chciwych Francuzach oczywiście być może trafi do części z nas. Natomiast pytanie jest takie, co pan jako minister, co pan jako szef resortu robi, by to zmienić. Czy jest pan w stanie spojrzeć teraz w oczy, spojrzeć w kamerę, spojrzeć w oczy kierowcom i powiedzieć: "Panowie, za rok też będziecie mieli pracę. Za rok na Święta też będziecie mieli pracę"?

Tak, jestem przekonany, że zrobimy wszystko, żeby tak właśnie było, żeby polscy przedsiębiorcy nie musieli likwidować firm, żeby nie musieli znosić sytuacji, w której ograniczają swoją działalność, bo tego się dzisiaj obawiają. Panie redaktorze, jesteśmy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami. To nie jest tak...

Kontakt im może nie pomóc niestety.

Tak, ale podejmujemy przez ostatnie dwa lata bardzo szeroką ofensywę w UE.

Na razie okazała się ona porażką.

Przypomnę, w poniedziałek dziewięć państw - w tym Polska - głosowało przeciwko tym propozycjom. Polska nie jest osamotniona, "nowa" Unia, ale i "stara" Unia...

Przegraliście.

Nie, przegrał transport europejski, nie my przegraliśmy. Przegrały firmy transportowe UE.

Centrala Magistrala Kolejowa, czyli główna trasa z Krakowa do Warszawy ma być dzisiaj zablokowana. Podwykonawcy - czyli firmy, które pracowały na rzecz Astaldi remontując linię kolejową z Lublina do Dęblina - nie dostali pieniędzy, są załamani, protestują. Opóźnienia - powiedziałbym - się zwiększą. Co pan zrobi w tej sprawie?

Oszacowaliśmy, że firma Astaldi nie wypłaciła podwykonawcom kwoty ok. 160 mln zł.

Co możemy z tym zrobić?

Stało się tak, że firma Astaldi zeszła z budowy linii kolejowej Kraków - Lublin na koniec września. Od początku października, mamy 6 grudnia, wypłaciliśmy już 70 mln zł przedsiębiorcom, podwykonawcom. Wypłaciliśmy, korzystając z gwarancji finansowych, które Astaldi złożyło. Uruchomiliśmy gwarancję. 60 milionów...

