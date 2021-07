W związku z przechodzącym przez Mazowsze frontem burzowym strażacy interweniowali w sobotę 259 razy - przekazał rzecznik mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Najwięcej działań miało miejsce w Mińsku Mazowieckim (85), Otwocku (40), Piasecznie (35) i w Warszawie (25). Strażacy usuwali tam skutki podtopień budynków, piwnic i ulic. Nikt nie został ranny.

Burzowa niedziela

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Na tych obszarach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Zapowiadana wysokość opadów to od 30 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Możliwe podtopienia

Synoptycy ostrzegają też przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województwa mazowieckiego i centralnej części Podlasia. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

