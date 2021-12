"Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) powinna być gotowa do procesu certyfikowania jej do prędkości 250 km/h w grudniu 2023 roku" – poinformował prezes spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel. "Założenia były takie, żeby wykonać wszystkie potrzebne prace do końca przyszłego roku i robimy wszystko, żeby tak się stało" – dodał.

