Po tym jak fińskie Turku i Mariehamn wycofały się z współorganizacji regat The Tall Ships Races, odwołanie całego wyścigu wisiało wtedy na włosku. Gotowość ugoszczenia jednostek i ich załóg wyraziły jednak trzy porty: Tallin, Kłajpeda i Szczecin. Miłośnicy żagli mogli więc odetchnąć z ulgą. Żaglowce i jachty wyruszyły w rejs po Bałtyku, a turyści zaplanowali wizyty w portach, w których zatrzymywały się m.in. STS Fryderyk Chopin, Dar Młodzieży, Zawisza Czarny czy Pogoria. Ostatnim z nich będzie Szczecin. W weekend w stolicy Pomorza Zachodniego żeglarze będą świętować zakończenie regat i przyjmować na swoich pokładach gości.

W Szczecinie zacumuje 20 jednostek / Mateusz Chłystun / RMF FM

Najszybciej na etapie z Kłajpedy dotarł do swojego macierzystego portu przepiękny Dar Szczecina. Przy nabrzeżu towarzyszą mu już od czwartku Shtandardt, Baltic Beauty czy Brabander. W piątek rano na Wałach Chrobrego zameldował się też Dar Młodzieży.

Finalnie zacumuje tu ponad 20 jednostek i choć nie będzie to rekord pod względem ich liczby odwiedzający Szczecin w najbliższy weekend nie będą mogli narzekać na brak atrakcji. Oprócz masy wrażeń dla miłośników morza, będzie też szereg ciekawych wydarzeń na lądzie. Począwszy od muzycznych, na kulinarnych skończywszy.

W piątek po południu na scenie szantowej przy pomniku Centaura ruszą koncerty znanych grup śpiewających o morzu. O 16:00 wystąpi zespół Perły i Łotry, o 17:15 zagrają muzycy z legendarnego składu EKT Gdynia. O 18:30 nastąpi zmiana repertuaru z morskiego na lądowy. Szczecińskiej publiczności zaprezentują się kolejno Kraków Street Band, Beltaine i Bubliczki.

Scenę po drugiej stronie Odry, na wyspie Grodzkiej przejmą natomiast głównie szczecińskie składy. Wystąpią: Markato, Olga Adamska, Sklep z Ptasimi Piórami, Claire&Lili, The Small Town Kids oraz After Blues. O 20:00 zaplanowano natomiast koncert Bass Astral, Alexa Waligóry i Dawida Korniaka.

Głodni muzycznych wrażeń powinni zaplanować też wizytę na trzeciej scenie ustawionej nad Odrą. Na Łasztowni między 15:00 a 22:00 wystąpią: Baltic Neopolis Orhcestra, Lord Sound of Queen, Tea Time Boogie, The Ears, Naprawdę, The Blue Crow Groove Expirience, Michał Grobelny oraz Tragarze.

Szczegółowy program trzydniowej imprezy można znaleźć na stronie Żagli 2021 .

Tradycyjnie na Łasztowni stanęło też wielkie wesołe miasteczko, zaparkowały tam też najlepsze food trucki z całej Polski.

Oba brzegi rzeki łączy przygotowana przez żołnierzy tymczasowa przeprawa. Ustawiona w bliskim sąsiedztwie statku Ładoga, kilkanaście metrów od Trasy Zamkowej. Wracając z Łasztowni na Wały Chrobrego, nie sposób nie zajrzeć na stragany ustawione tu w ramach Jarmarku Pod Żaglami. Miłośnicy rękodzieła powinni natomiast wypatrywać Alei Artystów, na której będą prezentowane wyroby rękodzielników z całego kraju.

Spragnieni natomiast będą mogli się udać do urządzonej w portowym klimacie strefy Craft Beer Zone.

Zwiedzanie jachtów

Nie tylko z kei, ale także z pokładów będzie można podziać jednostki, które zacumują po obu stronach Odry. Czekamy na decyzje kapitanów w sprawie odwiedzin przez turystów i mieszkańców - poinformowali w czwartek organizatorzy.

To możliwe po pozytywnej decyzji Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego. Odwiedzających jednostki (o ile zgodę wydadzą kapitanowie) będą obowiązywały sanitarne środki ostrożności, a na pokład będzie można wejść w ograniczonych grupach i w maseczkach.

Przed wejściami będą dostępne stacje dezynfekujące, a jednocześnie na jednostki będą wpuszczane maksymalnie 20-30 osobowe grupy. Wszystko po to, aby zachować najwyższą ochronę dla zdrowia załóg i odwiedzających. Listę żaglowców, które zdecydują się otworzyć swoje pokłady poznamy do piątku - czytamy w komunikacie.