Tymczasowy rząd Boliwii mianował we wtorek ambasadora w Stanach Zjednoczonych, 11 lat po wybuchu kryzysu w stosunkach dyplomatycznych między obydwoma krajami. O decyzji tej poinformowała na Twitterze boliwijska minister spraw zagranicznych Karen Longaric.



Nominację Waltera Oscara Serrate'a na ambasadora w Waszyngtonie muszą jeszcze zatwierdzić obie izby parlamentu, w których przewagę ma Ruch na rzecz Socjalizmu (MAS) byłego prezydenta Evo Moralesa.

W 2008 roku Boliwia wydaliła amerykańskiego ambasadora Philipa Goldberga. W odpowiedzi Waszyngton nakazał opuszczenie Stanów Zjednoczonych ambasadorowi Boliwii Gustavo Guzmanowi. Od tamtej pory stosunki dyplomatyczne między obydwoma krajami utrzymywane były na poziomie charge d'affaires.





Morales zrezygnował