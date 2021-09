Od 1 października wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy będzie tylko na podstawie ważnego paszportu - przypomina ambasada RP w Londynie. Wyjątek stanowią ci, którzy mają status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii i uzyskały go na podstawie dowodu osobistego. W ich przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.

REKLAMA