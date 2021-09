Od początku listopada do USA będą mogli przyjeżdżać wszyscy podróżni w pełni zaszczepieni przeciw Covid-19, będą jednak musieli przedstawić też negatywny wynik testu na koronawirusa i nosić maski - poinformował w poniedziałek koordynator Białego Domu ds. pandemii Jeff Zients.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Podróżni będą musieli przed wejściem na pokład samolotu przedstawić certyfikat szczepienia i negatywny wynik testu wykonanego w ciągu trzech dni przed odlotem.

Amerykanie powracający do kraju będą musieli przejść test na koronawirusa w ciągu jednego dnia przed podróżą, a potem kolejny - po przyjeździe do USA - powiedział Zients.



Osoby w pełni zaszczepione nie będą zobowiązane poddawać się kwarantannie. Linie lotnicze otrzymają instrukcje dotyczące zbierania informacji o zagranicznych podóżnych, aby ułatwić ewentualne prześledzenie ich kontaktów - przekazał Zients.



Administracja poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa wprowadziła w związku z pandemią Covid-19 ścisłe ograniczenia, zaostrzone przez prezydenta Joe Bidena, dotyczące wjazdu do USA podróżnych z Wielkiej Brytanii, państw Unii Europejskiej, Chin, Indii i innych krajów - przypomina Associated Press.