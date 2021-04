Do Sądu Okręgowego w Krakowie skierowany został akt oskarżenia przeciwko grupie Tomasza B. „Kadafiego”. Czterem sprawcom prokuratura zarzuca planowanie porwania krakowskiego biznesmena dla okupu.

Planowali porwanie dla okupu. Jest akt oskarżenia RMF FM

Z ustaleń śledczych wynika, że "Kadafi" i jego wspólnicy do porwania przygotowywali się przez kilka miesięcy. Stale obserwowali dom biznesmena przy pomocy ukrytych w drzewach kamer. Grupa co najmniej dwa razy wchodziła na posesję mężczyzny. Podejrzani ustalili też, jaki majątek ma ich ofiara i dobrze wiedzieli, jak wyglądają życiowe plany biznesmena.

Mundurowi z CBŚP zatrzymali "Kadafiego", gdy wychodził z siłowni w październiku 2019 roku. Tomasz B. był poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia. Poszukiwany był również zatrzymany przez funkcjonariuszy Dariusz L. Przeszukania dały efekt w postaci dowodów na przygotowania do uprowadzenia krakowskiego biznesmena.

W jednorodzinnym domu, w którym ukrywali się podejrzani, znaleziono kominiarki, zagłuszarki sygnału GPS, radiostację wraz z zestawami słuchawkowymi, kamery służące do podglądu w trybie on-line, maski na twarz, peruki, noże, siekiery, broń palną i amunicję, paralizator, taśmy klejące, mapy Krakowa oraz Tarnowa, noktowizor oraz lornetkę. Policjanci znaleźli też trytytki służące do krępowania rąk.

Śledczy twierdzą, że podejrzani przygotowując się do porwania popełnili inne przestępstwa - fałszowali dokumenty i posiadali broń bez zezwolenia.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzucił oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przygotowania do uprowadzenia i wzięcia zakładnika celem zmuszenia go do określonego zachowania, polegającego na dokonaniu przelewu na ich rzecz środków finansowych w formie kryptowaluty -bitcoin, a także posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej i amunicji, posługiwania się podrobionymi dokumentami tożsamości.

Podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.