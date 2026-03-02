W zachodniej części stolicy Szkocji, Edynburgu mężczyzna uzbrojony w noże ranił dwie osoby. Policja poinformowała, że sytuacja została opanowana. "Nie uważa się, aby istniało szersze zagrożenie dla społeczeństwa" - przekazał nadinspektor Scott Kennedy z miejscowej policji.

/Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock





Incydent nie jest traktowany jako związany z terroryzmem - przekazał mundurowy.

Policja została wezwana w rejon Calder Gardens o 8:25 czasu miejscowego. Ze zgłoszenia wynikało, że grasuje tam uzbrojony mężczyzna.

Mieszkańcy twierdzą, że nożownik zniszczył witrynę jednego ze sklepów, a potem wszedł na klatkę schodową budynku.

Uzbrojona policja, psy są tutaj od około dwóch godzin - mówił portalowi lbc William Ramsay.

Agresor ranił dwie osoby, które trafiły do szpitala - podaje portal Evening Edinburgh News.

Rozumiem, że jest to niepokojący incydent dla lokalnej społeczności. Chcę uspokoić mieszkańców - funkcjonariusze pozostaną w okolicy, podczas gdy nasze dochodzenie będzie kontynuowane - zaznaczył Keenedy.









