Poznański sąd skazał Łukasza S. na cztery lata więzienia za znęcanie się nad strusiem Zenkiem. Mężczyzna skatował ptaka z gospodarstwa agroturystycznego. Został skazany także za przestępstwa narkotykowe, niszczenie mienia i groźby karalne. Sąd orzekł wobec niego karę łączną siedmiu lat więzienia. Mężczyzna przez 15 lat nie będzie mógł posiadać żadnych zwierząt.

Struś - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zdarzenie z udziałem strusia Zenka - mieszkańca gospodarstwa agroturystycznego z podpoznańskiego Bolechówka - miało miejsce na początku 2025 roku.

Znęcał się nad strusiem. Łukasz Sz. usłyszał wyrok więzienia

Ptak został skatowany kijem, był bity, kopany i szarpany. Nie udało się go uratować. W poniedziałek poznański sąd za zabicie zwierzęcia i działanie ze szczególnym okrucieństwem orzekł wobec Łukasza S. karę czterech lat więzienia i 15-letni zakaz posiadania zwierząt. Ponadto mężczyzna ma wpłacić 5 tys. zł na schronisko dla zwierząt w Poznaniu i 20 tys. zł pokrzywdzonemu właścicielowi ptaka.

Oskarżony działał bez jakiegokolwiek powodu, z pełną pogardą dla obowiązującego porządku prawnego, co świadczy o jego znacznej demoralizacji. Sąd przyjął, że oskarżony zabił to zwierzę ze szczególnym okrucieństwem. To zasługuje na szczególne potępienie w postaci wymierzenia mu surowej kary - powiedział w poniedziałek sędzia Robert Grześ. Akt oskarżenia dotyczył 21 przestępstw. Mężczyzna został skazany także za przestępstwa narkotykowe, niszczenie mienia i groźby karalne. Sąd orzekł karę łączną w wysokości siedmiu lat więzienia.

Uzasadnienie wyroku

Sąd w uzasadnieniu podkreślił, że choć uwaga opinii publicznej skoncentrowana była tylko na jednym czynie oskarżonego - na doprowadzeniu do śmierci strusia Zenka - jednym z podstawowych zarzutów w tej sprawie było udzielanie substancji psychotropowej i środków odurzających osobie małoletniej. Należy przyjąć, że oskarżony jest osobą głęboko zdemoralizowaną, niemającą żadnego szacunku dla porządku prawnego. Dopuszczał się różnego rodzaju czynów wynikających z poczucia bezkarności. Dlatego też sąd zdecydował się wymierzyć oskarżonemu karę łączną w wysokości aż 7 lat. To jest nieco wyżej, niż zaproponowała pani prokurator - powiedział sędzia Robert Grześ.

Zadowolenie z orzeczonego wyroku wyraziła reprezentująca właściciela strusia adw. Katarzyna Topczewska. Nie znam wyższej kary, która by zapadła za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Uważam, że jest to bardzo dobry wyrok, odpowiednio surowy, mądry. Sąd docenił wagę tego przestępstwa. Tutaj nie było widać żadnego żalu, żadnej skruchy u oskarżonego. Nigdy nie spotkałam się z tak obrzydliwymi motywami. Co jest wyjątkowo bulwersujące, oskarżony jest dalej z tego dumny. Jak wynika z grypsu pisanego do kolegi, on się cieszy z tego, że wszystkie media o nim mówią jako pierwszej osobie, która powaliła strusia - powiedziała.

Dodała, że "to trzeba zatrzymać".

Tak, żeby on nie był przykładem dla innych, którzy mogą mieć podobne zamiary. Aby wszyscy wiedzieli, że takie okrutne czyny, takie bestialstwo spotyka się z adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości. Mam nadzieję, że Poznań stanie się dobrym przykładem dla sądów w całej Polsce - dodała.

Oskarżonego nie było w poniedziałek na sali sądowej. Reprezentujący go adw. Maciej Relewicz powiedział, że najpewniej złoży apelację.