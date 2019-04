​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Piotr Pietucha. Z psychoterapeutą i byłym alkoholikiem porozmawiamy o majówce - czasie, gdy wielu z nas stara się odpocząć od trudów codzienności. Niestety, nie wszystkim to się udaje i po urlopie często wraca się do pracy... zmęczonym. Jak nauczyć się odpoczywać? Czy są na to proste sposoby? Czy alkohol musi być nieodłącznym towarzyszem zabawy na urlopie?

