Pięć lat więzienia grozi kierowcy, który wczoraj uciekając przed policją spowodował wypadek w Zabrzu. Cztery osoby trafiły do szpitala. Kierowca był pijany.

Cztery osoby trafiły do szpitala (zdj. ilustracyjne) / Piotr Bułakowski / RMF FM

Kierowca nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Chwilę później wjechał w stojące przed czerwonym światłem trzy samochody i motocykl. Cztery osoby trafiły do szpitala. Trzy po badaniach lekarze zwolnili do domów, jedna nadal jest w szpitalu.

Okazało się, że kierowca był pijany. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kiedy wytrzeźwieje, usłyszy zarzuty.

(mpw)