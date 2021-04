Niemal miesiąc później niż w poprzednich latach, ale wreszcie są! Na Polanie Chochołowskiej w Tatrach pojawiły się pierwsze krokusy.

Pierwsze krokusy w Dolinie Chochołowskiej / Maciej Pałahicki / RMF FM

Krokusy to znak rozpoznawczy Polany Chochołowskiej. Kwiaty te zazwyczaj kwitną od połowy marca do połowy kwietnia po stopnieniu śniegu. W niektórych miejscach pojawiają się fioletowe łąki krokusów. W sumie do krokusów należy około 80 gatunków roślin z rodziny kosaćcowatych.

W tym roku krokusów na Polanie Chochołowskiej jest znacznie mniej niż to bywało w poprzednich latach. A wszystko ze względu na kapryśną wiosnę...

Jak przewidują przyrodnicy w związku z tym, krokusowy szczyt zbiegnie się najpewniej z majówką. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów, aby w tym roku ze względu na pandemię nie spędzać weekendu w tłumie w Dolinie Chochołowskiej.

Przypominają także, że trwa akcja "Ani kroku(s) dalej". Krokusy powinniśmy podziwiać tylko ze szlaku, nie należy wchodzić na polany, zrywać kwiatków, deptać ich. W ubiegłych latach przyrodnicy obserwowali, jak niektórzy turyści kładą się na krokusy lub nawet parkowali samochody bezpośrednio na fioletowych kwiatkach.

