Przedstawicielki Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oceniają, że w kwestii wynagrodzeń przegrały bitwę, ale nie wojnę. Zapowiadają zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli w sprawie "zagrożenia zdrowotnego bezpieczeństwa państwa".

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok / Tomasz Gzell / PAP

Rzeczniczka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Iwona Borchulska powiedziała na konferencji w Warszawie, komentując niedawne głosowanie w Sejmie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w służbie zdrowia, że przegrana została bitwa, ale nie wojna.



Przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok przekazała, że planowane są teraz działania w trzech obszarach. Będą to m.in. kontynuacja sporów zbiorowych i "złożenie zawiadomienie do NIK o zagrożeniu bezpieczeństwa zdrowotnego państwa oraz zdrowia Polek i Polaków przez rząd RP".



Decyzje dotyczą kontynuacji sporów zbiorowych i oczywiście tym samym następnych strajków w zakładach opieki zdrowotnej. Kluczowe jest zobowiązanie mnie przez Zarząd Krajowy do złożenia zawiadomienia do Najwyższej Izby Kontroli o zagrożeniu zdrowotnego bezpieczeństwa państwa i zdrowia Polek i Polaków przez rząd - wyjaśniła.



"Może czas skończyć z heroizmem"

Ptok zapowiedziała, że w trosce o zdrowie pielęgniarek i położnych prowadzona będzie w wakacje akcja pod hasłem "Jedno życie, jeden etat" oraz "rząd nie zadbał o was, zadbajcie o siebie".



Może czas skończyć z tym heroizmem i zacząć też dbać o siebie i podnieść trochę statystyki dotyczące umieralności pielęgniarek i położnych - powiedziała Borchulska, powołując się na raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Wynika z niego, że średnia wieku przedstawicielek tych zawodów w chwili zgonu wynosi ok. 62 lat, podczas gdy dla kobiet w Polsce wynosi blisko 82 lata.



Pielęgniarki chcą we wszystkich okręgach wyborczych wystawiać tzw. czarne listy polityków, którzy zagłosowali przeciwko nim. To będzie akcja cykliczna. Zdajemy sobie sprawę, że do wyborów poselskich jest jeszcze czas, ale konsekwentnie będziemy przypominać, którzy posłowie głosowali przeciw pielęgniarkom, które przecież nazywali bohaterkami - dodała rzeczniczka OZZPiP.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Zakłada ona m.in. podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Senat proponował, by podwyżki były większe niż przyjął Sejm.