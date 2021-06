"Nie żałuję ubiegania się o funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich; bardzo się cieszę, że byłam kandydatką" - powiedziała senator Lidia Staroń po tym, jak Senat nie wyraził zgody na powołanie jej na Rzecznika Praw Obywatelskich. Skomentowała również: "W Polsce jest tak, że albo się jest w tej partii albo w tej partii. A jak się walczy o ludzi, no to właśnie tak to jest". Poinformowała też, że nie chce być pełniącą obowiązki RPO.

