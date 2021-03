„Bycie Ojcem - najważniejsze i najpiękniejsze wyzwanie” – pisze na Facebooku europoseł Patryk Jaki i proponuje, aby święto wszystkich ojców obchodzić nie 23 czerwca, a 19 marca. W ocenie posła "w wielu miejscach widzimy obecnie kryzys męskości".

Patryk Jaki / Tomasz Gzell / PAP

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki w poście w mediach społecznościowych poparł inicjatywę Centrum Życia i Rodziny i zachęcił do podpisania petycji w sprawie przeniesienia obchodów Dnia Ojca z 23 czerwca na 19 marca.

"Data przyjęta przez Sejm ponad 50 lat temu, nie jest jednak związana z żadnym szczególnym dla nas wydarzeniem czy z żadną postacią, która mogłaby być wzorem ojcostwa. Poza Polską tego dnia Dzień Ojca obchodzony jest jeszcze w... Nikaragui" - argumentował we wpisie polityk.







Jaki chce nadać świętu ojców specjalny kontekst, wzorując się na krajach takich, jak Hiszpania, Włochy, Portugalia, czy Chorwacja. Według niego, odpowiednim dniem na świętowanie byłby 19 marca. Wtedy Kościół wspomina Świętego Józefa.

"Wrócimy do podstaw. Św. Józef był prawdziwą głową Świętej Rodziny. Był zwyczajnym rzemieślnikiem, który utrzymywał siebie i swoich bliskich z ciężkiej fizycznej pracy w drewnie, metalu czy też kamieniu" - napisał Jaki.

"Kryzys męskości"

W ocenie posła, w wielu miejscach obserwujemy obecnie "kryzys męskości".

"Warto wrócić do starych i dobrych zasad (...) Niech telewizje promują dobrych ojców ze zwyczajnych rodzin, których nie brakuje a nie - niektórych dewiantów" - argumentował Patryk Jaki.

Centrum Życia i Rodziny, pomysłodawca inicjatywy przeniesienia obchodów Dnia Ojca w Polsce, pisze na swojej stronie internetowej wręcz o "poważnym kryzysie męskości". Organizacja chce zmienić datę święta ojca z 23 czerwca na 19 marca, aby "nadać mu kontekst, który napełni je dobrą i poważną treścią".

"Zauważalne jest, że współczesna historia rodziny, naznaczona przez globalne zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw, organizacji pracy zawodowej i jej etosie, a także w postrzeganiu istniejących między ludźmi powinności, stoi pod znakiem częstej nieobecności ojca w życiu domowym - nieobecności mającej nie tylko fizyczny wymiar. Żywię głębokie przekonanie, że współcześni mężczyźni, niezależnie od wyznawanej wiary i poglądów, mogą odnaleźć w postawie Świętego Józefa potrzebne dla siebie wskazówki, jak realizować swoje ojcowskie powołanie. Przychylenie się do niniejszego apelu stanowiłoby pozytywną deklarację w sferze wartości oraz skierowaną do ojców zachętę do coraz pełniejszej realizacji własnego powołania" - czytamy w apelu Centrum Życia i Rodziny do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, który według organizacji podpisały już 5543 osoby (stan na 19.03.2021 r. godz. 21:30).

Akcję, oprócz Patryka Jakiego, poparli niektórzy aktorzy i dziennikarze m.in. Andrzej Gajcy, Michał Chorosiński, Marcin Kwaśny, a także Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak.

Zofia Noceti-Klepacka, windsurferka, nagrała nawet film, w którym zachęca do wsparcia inicjatywy Centrum Życia i Rodziny.

Wideo youtube

"W Polsce dzień taty jest trochę zapomniany, stąd zmiana na 19 marca, aby on był (dzień - red.) radosny i byśmy pamiętali o ojcach, bo przecież to główny wkład w rodzinie" - mówiła na wideo Klepacka.