W nocy z piątku na sobotę (29 – 30.11) zaczną obowiązywać utrudnienia dla podróżujących pociągami przez stację Kraków Główny. Problemy będą związane z instalacją nowego systemu sterowania ruchem.

Zdjęcie ilustracyjne / PKP PLK /

Podczas prac wszystkie rozjazdy, czyli miejsca, na których przejeżdżające pociągi zmieniają tor, będą wyłączane i ponownie uruchamiane. Docelowo nowy system ma znacznie usprawnić ruch na największej stacji kolejowej w Krakowie, wcześniej jednak pasażerów czekają dwa tygodnie utrudnień. Najbardziej odczują je pasażerowie Kolei Małopolskich.





Utrudnienia dla pasażerów Kolei Małopolskich

Zmiany będą dotyczyły trasy SKA1 Wieliczka Rynek Kopalnia - Kraków Lotnisko oraz SKA3 Kraków Główny - Tarnów.

Zmiany na trasie SKA1 Wieliczka Rynek Kopalnia - Kraków Lotnisko



Zamiast jednej, do 14 grudnia będą kursowały pociągi dwóch relacji: Kraków Lotnisko - Kraków Główny oraz Kraków Płaszów - Wieliczka Rynek Kopalnia. Oznacza to, że podróżujący z Wieliczki będą kończyli przejazd w Płaszowie. Jeśli będą chcieli dojechać do centrum Krakowa, będą musieli przesiąść się na tramwaj. Istotne jest, że w tramwajach linii 3 i 50 i autobusie linii 304 będą honorowane bilety kolejowe.

Zmiany w kursowaniu pociągów Kolei Małopolskich / Koleje Małopolskie /





Bez zmian będzie funkcjonowała autobusowa komunikacja zastępcza na lotnisko w Balicach - te kursy uzupełniają rozkład kolejowy. Część z nich zostanie jednak przyspieszona tak, by były dostosowane do kursowania pociągów SKA. Natomiast pociągi będą jeździły tylko do i ze stacji Kraków Główny.

Zmiany na trasie SKA3 Kraków Główny - Kraków



Na tej trasie szykują się duże zmiany w godzinach odjazdów pociągów. Ponadto część pociągów będzie kończyło kurs na stacji Kraków Olsza.

Utrudnienia dla pasażerów Przewozów Regionalnych

Problemy mogą też mieć pasażerowie Przewozów Regionalnych. Pociągi, które kursują na trasie z Rzeszowa do Katowic i Wodzisławia Śląskiego pojadą objazdem przez stację Kraków Olsza. Nie będą się zatrzymywały na stacji Kraków Główny. Co więcej, niektóre pociągi jadące od strony Trzebini na odcinku Zabierzów - Kraków Główny obsługiwane będą komunikacją zastępczą.

Utrudnienia dla pasażerów PKP InterCity

Zmiany dotyczą też pociągów kursujących na trasie Przemyśl - Świnoujście - Przemyśl, one nie będą się zatrzymywały na stacjach: Krzeszowice, Trzebinia, Jaworzno Szczakowa. Pociągi pojadą okrężną drogą od Krakowa do Mysłowic. Z Krakowa do Mysłowic pojadą autobusy zastępcze.

Z kolei pociąg, który o godzinie 15:08 odjeżdża z Krakowa do Olsztyna będzie zaczynał bieg w stacji Kraków Płaszów i pojedzie okrężną drogą z pominięciem stacji Kraków Główny.