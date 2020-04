Z Urzędu Celnego w Gdańsku skradziono papierosy warte nawet 6 milionów złotych - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Trwają poszukiwania sprawców.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Według nieoficjlnych ustaleń reportera RMF FM, do zdarzenia doszło w weekend - w nocy z soboty na niedzielę - przy ulicy Opłotki w Gdańsku, na terenie Urzędu Celnego. Ktoś włamał się do dwóch kontenerów, dostając się do nich przy użyciu jakiegoś narzędzia, być może szlifierki kątowej. W środku były kartony z papierosami i to w dużej ilości, bo ich wartość - według informacji reportera RMF FM - sięga 6 milionów złotych.

Policja przyznaje jedynie, że pracuje nad sprawą kradzieży z włamaniem na terenie dzielnicy Olszynka i odsyła do prokuratury. Prokuratua natomiast twierdzi, że o sprawie wie, ale czeka na przekazania materiałów od policji.

Z regionalnym rzecznikiem Izby Celnej - nie udało się na razie skontaktować.