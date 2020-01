263 tys. sztuk papierosów o wartości ponad 300 tys. zł ujawniono w meblach kuchennych przesyłanych z Dubaju - poinformowała we wtorek Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Papierosy przechwycone na warszawskim lotnisku / Krajowa Administracja Skarbowa / Internet

"Metalowe meble kuchenne wysłane rejsem lotniczym z Dubaju są rzadkością wśród przesyłek. Prześwietlane pojemniki przypominały raczej obudowy urządzeń elektrycznych wyposażone we włączniki oraz przewód zasilający a nie deklarowane meble. Z powodu wątpliwości, które powstały na podstawie uzyskanego obrazu RTG, a deklarowaną zawartością paczek, kartony zostały otwarte co okazało się strzałem w "dziesiątkę" - czytamy w informacji KAS.



Okazało się, że w metalowych stelażach zgłoszonych w dokumentach przewozowych jako meble kuchenne, znajdowały się znaczne ilości nielegalnych papierosów.



"W wyniku tej kontroli funkcjonariusze mazowieckiej KAS ujawnili w 18 kartonach o wadze 532 kg ponad 263 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, które zostały zajęte jako dowód do sprawy karnej skarbowej. Kwota potencjalnych uszczupleń cła i podatków wynosi ponad 308 tys. zł" - podano.

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy (MUCS) na warszawskim lotnisku kontroluje nie tylko na bagaże podróżujących osób, ale także przesyłki lotniczych. Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, który ma swoją siedzibę w Terminalu Cargo Lotniska Chopina, obsługuje ponad 75 proc. obrotu towarowego dokonywanego w portach lotniczych w Polsce.