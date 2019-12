Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem osobom. Trzem z nich zarzucono kradzież z włamaniem do magazynu depozytowego oddziału celnego, natomiast kolejnemu paserstwa. Rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik poinformowała, że akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Chełmie na początku grudnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oskarża w nim trzy osoby: Grzegorza K., Edwarda K. oraz Przemysława M. o włamanie do magazynu depozytowego Oddziału Celnego w Dorohusku i kradzież ponad 146 tysięcy paczek papierosów warte ponad 1,4 mln zł. Czwarta osoba - Łukasz R. jest oskarżony o nabycie pochodzących z kradzieży ponad 140 tysięcy paczek papierosów.



Według śledczych do włamania doszło w 2012 roku. "Sprawcy kupili telefony komórkowe, by porozumiewać się podczas włamania oraz dokonali podziału ról i zadań" - podała Bialik.



Wskazała, że do magazynu depozytowego Oddziału Celnego w Dorohusku przyjechali dwoma samochodami.

Następnie wyłamali kratę, wybili szybę, weszli do magazynu, jednocześnie zasłaniając czujkę alarmową. Pudełka papierosów wyrzucali z budynku, a następnie pakowali do samochodu i przewozili na posesję w pobliskiej miejscowości - tłumaczyła.



Dodała, że w toku postępowania prokurator ustalił, że wszystkie skradzione papierosy kupił Łukasz R.



Za zarzucane im czyny może grozić nawet do 10 lat więzienia.