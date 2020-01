Policjanci zatrzymali młodego mężczyznę, który w przebraniu pandy zachowywał się natarczywie wobec turystów i natrętnie zachęcał do robienia z nim zdjęcia na Krupówkach w Zakopanem.

Agresor w przebraniu natarczywie zaczepiał przechodniów, turystów, a nawet dzieci, oczekując napiwków za wspólne zdjęcie. Mężczyzna został zatrzymany. Teraz śledczy zdecydują, czy i jakie zarzuty może usłyszeć - poinformował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Do zatrzymania agresywnej pandy: na Krupówkach doszło w sobotę w dniu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zakopiańska policja opublikowała informacje o zdarzeniu w mediach społecznościowych.



Teraz zbieramy informacje od osób, które po publikacji w mediach społecznościowych zgłaszają się do nas, i analizujemy, czy informacje przekazane od potencjalnych pokrzywdzonych wyczerpują znamiona przestępstwa lub wykroczenia. Jeżeli tak będzie, to znamy tożsamość "pandy" i wiemy, gdzie przebywa, i usłyszy stosowne zarzuty - dodał Wieczorek.



Rzecznik dodał, że mężczyzna był bardzo pobudzony i agresywny podczas zatrzymania, dlatego został usunięty z popularnego deptaka pełnego turystów i kibiców, w tym dzieci.



Krupówki są objęte przepisami o tak zwanym parku kulturowym, które zakazują między innymi pozowania przebierańcom do zdjęć.