Tylko 3 dni zostały na to, by jeszcze w tym roku zobaczyć Panoramę Racławicką we Wrocławiu. Budynek w którym znajduje się dzieło - obrazujące Bitwę pod Racławicami - czeka remont. Wyjątkowa atrakcja miasta będzie co prawda zamknięta od ostatniego dnia lipca, ale bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki i aktualnie najbliższy możliwy termin na zwiedzanie, to wtorek 28 lipca.

