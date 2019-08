W środę po południu na stronie internetowej KPRM opublikowano wykaz lotów Ewy Kopacz. Wykaz obejmuje czas, kiedy Kopacz była premierem - lista zawiera 47 pozycji.

Ewa Kopacz / Jakub Kamiński / PAP

Wykaz zawiera 47 pozycji lotów ówczesnej premier Kopacz. Pierwszy lot jest datowany na 6.10.2014 r., ostatni - na 23.10.2015 r. Spośród nich jeden odbywał się wojskowym samolotem CASA, 5 - śmigłowcem W-3 Sokół, a reszta samolotem Embraer. Pełen wykaz lotów dostępny jest TUTAJ>>>

Ewa Kopacz była premierem od 22 września 2014 do 16 listopada 2015.



Wykaz lotów premier Ewy Kopacz /

We wtorek wieczorem na stronie internetowej KPRM opublikowano wykaz lotów premier Beaty Szydło , która w ubiegłym tygodniu sama zwróciła się z prośbą o publikację tych informacji. W piątek na stronie KPRM został opublikowany również wykaz lotów urzędującego premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział wcześniej szef KPRM.



Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział również, że zostaną przedstawione założenia projektu ustawy ws. lotów służbowych najważniejszych osób w państwie, wśród których znalazło się m.in. wprowadzenie centralnego rejestru lotów typu HEAD, zakaz przelotów dla rodzin czy parlamentarzystów nie uczestniczących w oficjalnych delegacjach. Do prac nad projektem zostali zaproszeni szefowie kancelarii prezydenta, Sejmu, Senatu oraz szefowie klubów parlamentarnych lub ich przedstawiciele.

Spór o loty rządowymi maszynami

Pod koniec lipca media ujawniły, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński wielokrotnie podróżował rządowym samolotem do rodzinnego Podkarpacia - często zabierał z sobą także członków rodziny.



Po tych informacjach dyrektor CIS poinformował, że Kuchciński wpłacił 5 tys. zł na Klinikę Budzik działającą przy Centrum Zdrowia Dziecka i 10 tys. zł na Caritas Polska za 23 loty samolotem rządowym, w których towarzyszyli mu członkowie rodziny.



Kuchciński, przepraszając za loty z rodziną flotą rządową, poinformował też, że zdarzyła się raz sytuacja, kiedy rządowym samolotem podróżowała tylko jego żona. Kuchciński przekonywał, że w związku z przelotami, kiedy na pokładzie samolotu towarzyszyli mu bliscy, nie doszło do złamania prawa. Zadeklarował też wpłatę 28 tys. zł na modernizację sił zbrojnych za lot żony.



Kwestia lotów Kuchcińskiego była krytykowana przez polityków PO, którzy chcą, by przedstawił on szczegóły lotów rządowym samolotem, kiedy na pokładzie byli jego bliscy: ile było takich lotów i kto brał w nich udział. Posłowie PO-KO w związku z informacjami o lotach Kuchcińskiego złożyli wniosek o odwołanie go z funkcji marszałka Sejmu, nad którym Sejm miał debatować w ubiegły piątek. Jednak marszałek wcześniej poinformował o tym, że zgłosi swoją rezygnację. Ponadto politycy PO-KO powołując się na doniesienia medialne zarzucili Kuchcińskiemu, że w sposób nieuprawniony podróżowali z nim podczas służbowych lotów m.in. poseł PiS Stanisław Piotrowicz i jego żona Maria, Zdzisław Krasnodębski, Anna Krasnodębska, Bogdan Rzońca, Krystyna Wróblewska "i wielu innych w tym asystenci marszałka Kuchcińskiego".

W ubiegły piątek Kuchciński złożył rezygnację, a Sejm na nowego marszałka wybrał b. szefową MSWiA Elżbietę Witek, natomiast w środę Prokuratora Okręgowa w Warszawie poinformowała, że trwa postępowanie sprawdzające ws. ewentualnych nieprawidłowości w związku z lotami Kuchcińskiego.