Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano wykaz lotów Beaty Szydło z czasów, gdy była szefową rządu. Dokument zawiera 164 pozycje.

Beata Szydło była premierem od 16 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2017 r. Funkcję wicepremiera pełniła od 11 grudnia 2017 r. do 4 czerwca 2019 r., kiedy to przyjęła mandat europosłanki. Sama poprosiła o publikację informacji o jej podróżach lotniczych. Wykaz dostępny jest tutaj

Pierwszy lot ujęty w wykazie odbył się w dniach 29-30 listopada 2015 r. Ostatni wpis pochodzi z 10 grudnia 2017 roku. Przy lotach oprócz dat i tras podane są również wykorzystywane samoloty. Nie ma informacji o tym, jaki był cel podróży.

Spośród 164 lotów 73 odbywały się wojskowym samolotem CASA, 16 śmigłowcem W-3 Sokół, jeden lot był lotem czarterowym do Ułan Bator, a reszta samolotem Embraer.





Wystąpienie Szydło o opublikowanie informacji ma związek z ujawnieniem przez media i posłów opozycji lotów rządowymi samolotami marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego wraz z rodziną na Podkarpacie. W piątek Kuchciński złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Fragment wykazu lotów Beaty Szydło /