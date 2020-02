"Kilkanaście sztuk bydła padło w wyniku porażenia prądem z zerwanej przez wichurę linii energetycznej" - poinformował oficer dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Ogółem strażacy interweniowali już blisko sto razy wz. ze zdarzeniami wywołanymi silnym wiatrem.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Ponad osiemdziesiąt razy strażacy w województwie opolskim interweniowali przy usuwaniu skutków wichury. Do komend spływają kolejne zgłoszenia. Najwięcej przyjęto ich w poniedziałek nad ranem.



Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w Kujawach pod Krapkowicami, gdzie wiatr zerwał kabel energetyczny biegnący od słupa do budynku. Przewód pod napięciem spadł na oborę. Przez metalowe poidła i łańcuchy prąd poraził 16 krów mlecznych. Zwierzęta padły na miejscu.



W kilku przypadkach wiatr uszkodził opierzenia dachów, nie uszkadzając ich konstrukcji. Głównie strażacy byli wzywani do usuwania gałęzi i konarów z dróg, na które mieszkańcy regionu natknęli się w drodze do pracy.