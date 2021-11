Od początku tego roku strażacy wyjeżdżali do 97 189 pożarów, w których zginęło 438 osób, a 2137 odniosło obrażenia - poinformował PAP rzecznik komendanta głównego PSP bryg. Krzysztof Batorski. Ponad 400 razy strażacy interweniowali natomiast w związku z tlenkiem węgla. Pięć zatrutych osób zmarło.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dla porównania w tym samym okresie 2020 roku doszło do 119 399 tys. pożarów, w których zginęło 416 osób, a 2542 osoby zostały ranne.



Ponadto, strażacy od początku umownego sezonu grzewczego, czyli od 1 października tego roku, uczestniczyli w 432 interwencjach związanych z emisją tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. W zdarzeniach tych zginęło pięć osób, a 156 uległo podtruciu.

Ważny przegląd instalacji

Rzecznik prasowy komendanta głównego PSP bryg. Krzysztof Batorski przypomniał o konieczności wykonywania okresowych obowiązkowych przeglądów instalacji gazowej i elektrycznej oraz przewodów wentylacyjnych i kominowych.



Przeglądu powinien dokonać wykwalifikowany kominiarz oraz osoby z odpowiednimi uprawnieniami do kontroli instalacji gazowej lub elektrycznej. Dla poprawy bezpieczeństwa polecamy zainstalować również domową czujkę dymu, która ostrzeże nas głośnym sygnałem dźwiękowym, o powstaniu zagrożenia. Użytkownicy pieców gazowych lub opalanych węglem powinni zabezpieczyć się montując czujkę tlenku węgla - powiedział Batorski.



Zaznaczył, że do ogrzewania pomieszczeń powinno stosować się certyfikowane urządzenia przeznaczone do tego celu. Eksploatujmy je zgodnie z instrukcją producenta, a naprawy zlecajmy fachowcom. Bądźmy wyczuleni na sytuację sąsiadów i reagujmy na niebezpieczne praktyki stosowane przy ogrzewaniu budynków - zaapelował strażak. Przypomniał, że tlenek węgla oszukuje zmysły i pojawia się dyskretnie, często bez obecności pożaru.



Tlenek węgla (czad) jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa i śmierć.



Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne właściwości toksyczne.