Od poniedziałku, 20 grudnia w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej obowiązuje obniżona akcyza na paliwa. Zgodnie z ustawą od 1 stycznia nastąpi też obniżka akcyzy na prąd i zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej.

Zdjęcie ilustracyjne / Jörg Carstensen / PAP/DPA

Od poniedziałku, 20 grudnia br. do 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy wynoszą: na benzyny silnikowe - 1369 zł na 1000 litrów; na oleje napędowe - 1065 zł na 1000 litrów; na biokomponenty stanowiące samoistne paliwa - 1065 zł na 1000 litrów; a na skroplone gazy do napędu silników spalinowych - 364 zł na 1000 kg.



1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na paliwa ulegną zmianie. Akcyza na benzyny wyniesie 1413 zł na 1000 litrów; oleje napędowe i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa - 1104 zł na 1000 litrów; a na skroplone gazy do napędu silników spalinowych - 387,00 zł za 1000 kg. Ustawa przewiduje, że obniżone stawki będą obowiązywać do 31 maja 2022 r.

Zmiana akcyzy na prąd

Od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. z akcyzy na energię elektryczną zostaną zwolnieni odbiorcy w gospodarstwach domowych. Dla pozostałych odbiorców stawka wyniesie w tym okresie 4,60 zł/MWh.



Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej nie będzie podlegała sprzedaż detaliczna benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych.



W ustawie przewiduje się również nałożenie obowiązku zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż paliw silnikowych, czytelnej informacji o obniżeniu podatku akcyzowego na paliwa silnikowe oraz o niepodleganiu tych paliw opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej.



Z kolei sprzedawcy energii elektrycznej do 31 października 2022 r. są zobowiązani do przekazywania nabywcy końcowemu w gospodarstwie domowym informacji o obniżonych stawkach podatków na prąd.

URE zapowiada wzrost cen energii

Gigantyczną podwyżkę cen gazu i prądu ogłosił Urząd Regulacji Energetyki.

Stawka taryfy za paliwo gazowe rośnie o ok. 83 proc. netto, w sumie cały rachunek netto ma wzrosnąć o 54 proc.

Prezes URE zatwierdził również w piątek wzrost taryf za energię elektryczną dla czterech sprzedawców z urzędu i taryf dystrybucyjnych dla pięciu dystrybutorów. Stawki taryf za energię wzrosną średnio od 1 stycznia 2022 r. o 37 proc., a rachunki za energię - średnio o 24 proc.