66 zł kosztuje od poniedziałku przejazd samochodem osobowym płatnymi odcinkami autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin. Zmieniły się stawki za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem trasy dla wszystkich kategorii pojazdów.

Od dziś droższy przejazd A2 na odcinku Nowy Tomyśl – Konin / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Opłata za przejazd każdym z odcinków A2 dla motocykli i pojazdów osobowych wzrosła z 20 do 22 złotych. Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl jest bez zmian.



Spółka Autostrada Wielkopolska podała, że od poniedziałku przejazd pojazdów kategorii 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach i motocykle) każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady między Nowym Tomyślem a Koninem kosztuje 22 zł brutto (dotąd było to 20 zł). 33 zł wynosi opłata dla pojazdów kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami) - wcześniej było to 31 zł.



Z 47 zł do 50 zł wzrosła opłata dla pojazdów kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami). Z 73 zł do 77 zł wzrosła opłata dla pojazdów kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami). Stawki opłat dla pojazdów kategorii 5 (pojazdy nienormatywne) wzrosły z 200 do 220 zł.



Robert Stankiewicz ze spółki Autostrada Wielkopolska poinformował, że nowy cennik "odzwierciedla realne koszty utrzymania autostrady, wynikające z realizacji niezbędnych inwestycji poprawiających komfort i bezpieczeństwo podróżnych, obsługi kredytów, a także z powodu mocno rosnącej inflacji". Spółka podała, że chce jeszcze w tym roku wprowadzić na A2 elektroniczny system poboru opłat na bramkach przy zastosowaniu odczytu tablic rejestracyjnych.



Docelowo videotolling miałby objąć odcinek od Świecka do Konina.