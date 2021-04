Policjanci z Piły (Wielkopolskie) ustalili personalia siedmiu nieletnich dziewczyn, które odpowiedzą m.in. za stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym. Nastolatki dla zabawy kładły się na jezdni jednej z najbardziej ruchliwych ulic miasta.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Sierż. Wojciech Zeszot z biura prasowego pilskiej policji poinformował w piątek, że w ostatnim czasie w mediach pojawiło się nagranie, na którym widać, jak nieletnie urządziły sobie zabawę kładąc się na jezdni jednej z najbardziej ruchliwych ulic Piły.

Sytuacja, która została opublikowana w sieci, nie była jednak jedynym wybrykiem, którego dopuściły się nieletnie. Ustalono, że ze sprawą miało związek siedem dziewcząt w wieku od 11 do 13 lat, które w różnych konfiguracjach zachowywały się w sposób wykazujący wysoki stopień demoralizacji - podał.



Nieletnie m.in., używały słów wulgarnych i obraźliwych w stosunku do przypadkowych osób, pluły na przechodniów, spożywały alkohol, a także wchodziły bez pukania do przypadkowych domów i pod pretekstem skorzystania z toalety zamierzały dokonać kradzieży.



Zebrany przez policjantów materiał ujawnił także, że związane ze sprawą nieletnie sprawiały szereg problemów wychowawczych w szkołach. Wobec jednej z nich prowadzone jest odrębne postępowanie w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej pracownika oświaty - poinformował Zeszot.



Cała siódemka za swoje zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich, który zadecyduje o zastosowaniu wobec nich odpowiednich środków wychowawczych.