Jeśli jesteś rodzicem wcześniaka, możesz liczyć nawet na 105 dni płatnego w 100 proc. urlopu. Od 19 marca w życie weszły przełomowe zmiany w polskim Kodeksie pracy, które określają zasady przyznawania dni wolnych. Sprawdź, jakie warunki należy spełniać oraz jak skorzystać z tego rodzaju urlopu.

Nowy urlop dla rodziców wcześniaków (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Komu przysługuje nowy urlop?

Nowe przepisy obejmują rodziców dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub noworodków, których masa ciała w dniu narodzin nie przekroczyła 1000 gramów. W takich przypadkach rodzicom przysługuje dodatkowy tydzień urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, przy czym maksymalny wymiar tego urlopu wynosi aż 15 tygodni, czyli 105 dni.

Z kolei rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży lub noworodków urodzonych o czasie, ale wymagających hospitalizacji, mogą liczyć na maksymalnie 8 tygodni dodatkowego urlopu. To rozwiązanie ma zapewnić rodzinom możliwość pełnego wsparcia dziecka w najtrudniejszych pierwszych tygodniach życia, kiedy obecność rodzica jest nieoceniona.

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje, że z nowego urlopu mogą skorzystać nie tylko biologiczni rodzice, ale również opiekunowie prawni, rodzice zastępczy oraz adopcyjni. To ważny krok w kierunku równego traktowania wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu prawnego.

Warunki i zasady przyznawania urlopu

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wypłacanego podczas dodatkowego urlopu wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Przepisy precyzują również, że do ustalenia wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będą sumowane wszystkie okresy pobytu dziecka w szpitalu aż do upływu 8. lub 15. tygodnia po porodzie, w zależności od sytuacji.

Co istotne, nawet jeśli hospitalizacje są przerywane, okresy te będą się sumować, a niepełne tygodnie zostaną zaokrąglone w górę do pełnego tygodnia.

Wprowadzenie dodatkowego urlopu dla rodziców wcześniaków i dzieci wymagających hospitalizacji to efekt wieloletnich starań organizacji społecznych, takich jak "Koalicja dla Wcześniaka". Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu zminimalizowanie stresu i obciążeń, z jakimi borykają się rodziny w pierwszych tygodniach życia dziecka. Eksperci podkreślają, że obecność rodzica przy noworodku w szpitalu ma kluczowe znaczenie dla jego zdrowia i rozwoju.

Jak skorzystać z nowego urlopu?

Aby skorzystać z nowego urlopu, rodzic lub opiekun musi przedstawić odpowiednią dokumentację potwierdzającą przedwczesny poród lub konieczność hospitalizacji dziecka. Szczegółowe procedury określają przepisy wykonawcze do nowelizacji Kodeksu pracy. Warto pamiętać, że urlop można wykorzystać zarówno w sposób ciągły, jak i z przerwami - zgodnie z rzeczywistym przebiegiem hospitalizacji dziecka.