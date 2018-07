To nie wadliwe mocowanie gondoli doprowadziło do tragedii w lunaparku w Szczytnie, gdzie w niedzielę zginął 9-latek. Pękło jednolite, żelazne ramię - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Prokuratura ustala, czy ktoś przyczynił się do tragicznej w skutkach awarii. Na środę zaplanowano sekcję zwłok chłopca.

