Przyciemniane szyby. Ruchome schody oraz fontanny przed wejściem. To nowości, które pojawiły się w wyremontowanym budynku Dworca Autobusowego w Kielcach. Ten 36-letni obiekt , kształtem przypominający kosmiczny spodek, już dziś zostanie ponownie otwarty. Jego gruntowny remont trwał prawie dwa lata. Oficjalna nazwa obiektu to Centrum Komunikacyjne w Kielcach.

Nowy budynek dworca w Kielcach / Michał Dobrołowcz / RMF FM

Brakowało go, bo kiedyś był to piękny obiekt, potem zniszczony, zaniedbany. Choć drażni mnie, że napis "Dworzec Autobusowy" jest za mały. Za każdym razem, gdy tutaj przechodzę, rzuca mi się to w oczy - przyznaje w rozmowie z naszym reporterem RMF FM jedna z mieszkanek Kielc. Ten budynek podobał mi się już wcześniej, teraz to może być wizytówka, perełka Kielc, coś ciekawego dla turystów. Będę korzystać, jeśli pojawią się ciekawe oferty wyjazdów do Warszawy czy Wrocławia, korzystniejsze niż podróż pociągiem. Widzę też, że na kopule pojawiło się nowe oświetlenie - dodaje inny mieszkaniec.

Budowa dworca rozpoczęła się w 1975 roku. Budynek został uroczyście otwarty 20 lipca 1984 roku. Dworzec zaprojektowali architekt Edward Modrzejewski oraz inżynierowie Jerzy Radkiewicz i Mieczysław Kubala, który był odpowiedzialny za rozwiązania komunikacyjne. W założeniu miał obsługiwać 1500 autobusów i 24 800 pasażerów w ciągu doby. W 2013 roku właścicielem obiektu stała się spółka PKS2, od której w 2016 roku dworzec odkupiło miasto.

Jeżeli chodzi o zmiany, które pojawiły się na Dworcu Autobusowym w Kielcach, po kosztującej prawie 69 milionów złotych modernizacji, budynek ma trzy poziomy.

Nowy budynek dworca w Kielcach / Michał Dobrołowcz / RMF FM

Na środku znajdują się ruchome schody, które ułatwią przemieszczanie się między piętrami. Nie zabrakło także windy. Na poziomie -1 zostały pozostałości po dawnym dworcu. Jest tam kawałek charakterystycznej ściany wykończonej stłuczoną porcelaną z Ćmielowa oraz oryginalny słup i kawałek ławki. W budynku będącym symbolem Kielc nie brakuje jednak najnowszych technologii. Jedną z nich są specjalne szyby tworzące ściany dworca, które będą się przyciemniały. Z kolei kopuła dachu została pokryta blachą miedzianą, która będzie się postarzać pod wpływem warunków atmosferycznych.

Nowością są również wyświetlacze informacji pasażerskiej oraz mediateka, w której dostępne będą książki, czasopisma i audiobooki oraz kawiarenka internetowa i stanowiska do gier. Budynek będzie ogrzewany i klimatyzowany. Wewnątrz znajdą się m.in. punkty gastronomiczne, niewielkie sklepy i toalety.

Oficjalne otwarcie Dworca

Oficjalne otwarcie zaplanowano w czwartek między 13.00 a 15.00. Zaplanowano wtedy przemówienia oficjeli i poświęcenie obiektu przez biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Mariana Florczyka.

Później, pomiędzy 17.00 a 19.00, kielczanie po raz pierwszy będą mogli zwiedzić dworzec. Chętni zobaczą jak kiedyś i jak dziś wygląda komunikacja miejska.

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Kielcach zaprezentuje ikonę kieleckiej komunikacji - przegubowy, kultowy pojazd IKARUS 280.70E. Na szybach pojazdu pojawią się stare tablice kierunkowe - relikty z dawnego kieleckiego PKS-u. Z kolei ZTM zaprezentuje autobus hybrydowy Solaris Urbino 12 Hybrid.