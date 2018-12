​Nie będę kandydować do Parlamentu Europejskiego, interesuje mnie polityka krajowa - zadeklarowała liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka. Podkreśliła jednocześnie konieczność budowy jak najszerszej Koalicji Obywatelskiej, by wygrać w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Barbara Nowacka / Paweł Supernak / PAP

W rozmowie w TVN24 przytoczono słowa byłego prezydenta Słupska Roberta Biedronia, który we wrześniu mówił o tym, że Nowacka "boi się zaryzykować", ponieważ "wielokrotnie przegrywała". Ja Barbarze nie mogę dać dzisiaj stołka do sejmiku, nie mogę jej zagwarantować pewnego miejsca do europarlamentu i ja też rozumiem ten dramat Barbary - mówił wówczas Biedroń.

Ja nie widzę żadnego dramatu w tym, że Polska będzie krajem demokratycznym, będą wolne, niezależne media - powiedziała Nowacka. Dodała, że ona sama nie kandydowała w żadnych wyborach, natomiast Biedroń kandydował w wyborach samorządowych i zrezygnował po dziesięciu dniach. I ja tego nie za bardzo nie rozumiem - oceniła nawiązując do rezygnacji Biedronia - który na luty przyszłego roku zapowiedział inaugurację nowego ugrupowania politycznego - ze zdobytego w tegorocznych wyborach samorządowych mandatu radnego w Słupsku.

Nowacka na pytanie, czy chce sama kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, odpowiedziała: Absolutnie nie, interesuje mnie polityka krajowa. Podkreśliła także, że "numery takie, że ktoś gdzieś kandyduje, po paru dniach rezygnuje, oddaje mandat komuś słabszemu, kto może by nie wygrał, za zwyczajnie nie fair w stosunku do wyborców".

Nowacka podkreśliła, że Koalicja Obywatelska powinna według niej być jak najszersza. Jeżeli mamy skutecznie wygrać z PiS-em, to musimy wygrać po pierwsze dobrym programem - otwartym, odważnym, jasnym, powinniśmy być różnorodni, ale powinniśmy być jak najsilniejsi. (...) PiS to nie jest byle przeciwnik polityczny, to jest ktoś, kto próbuje opozycję - tak jak i państwo całe - zniszczyć - powiedziała Nowacka.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja 2019 roku, krajowe wybory parlamentarne - jesienią przyszłego roku.

Opracowanie:



Adam Zygiel