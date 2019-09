Kiedyś kradli radia i alufelgi. Teraz złodzieje przerzucili się na bardziej chodliwy towar… baterie do pojazdów elektrycznych.

Nowa moda wśród złodziei. Żyłą złota... baterie elektryczne TVN Turbo /X-news

Chodzi nie tylko o te samochodowe, ale także te znajdujące się w elektrycznych skuterach i hulajnogach.

"Zaobserwowaliśmy, że z polskich ulic coraz więcej ginie pojazdów elektrycznych i są to skutery elektryczne i hulajnogi. I dla tej grupy pojazdów baterie niejednokrotnie to koszt od 2 do 4 tysięcy złotych" - powiedział Bogdan Kwiatkowski z "Gannet Guard System".



Źródło: TVN Turbo/x-news