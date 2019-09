Gdańscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który okradał kurierów. Trzech z nich straciło przesyłki po tym, jak mężczyzna włamał się do ich samochodów. Na dwóch kolejnych dopuścił się rozbojów: jednego zaatakował gazem, drugiego potrącił autem.

25-latek usłyszał 5 zarzutów, grozi mu do 10 lat więzienia / Policja

Pokrzywdzeni oszacowali straty na prawie 40 tys. zł. Zebrane informacje doprowadziły policjantów do 25-letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna usłyszał 5 zarzutów, grozi mu 10 lat więzienia.

Kryminalni z komendy miejskiej w Gdańsku oraz komisariatu na Oruni zatrzymali 25-latka na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, podczas gdy kolejny raz włamywał się do samochodu kuriera. Policjanci przeszukali i zabezpieczyli zaparkowany w pobliżu samochód sprawcy, w którym znaleźli rzeczy pochodzące z wcześniejszych kradzieży.

Policjanci odzyskali m.in. ukradzione telefony oraz ubrania o łącznej wartości kilkunastu tys. zł. Funkcjonariusze w trakcie swojej pracy zebrali dowody na to, że 25-latek co najmniej trzy razy włamał się do samochodów przewożących przesyłki kurierskie i ukradł z nich paczki o wartości kilkudziesięciu tys. zł.

Mężczyzna ma na swoim koncie także dwie kradzieże z rozbojem, podczas których prysnął gazem w twarz pokrzywdzonemu i potrącił samochodem jednego z kurierów.

Sprawca usłyszał łącznie pięć zarzutów m.in. kradzieży z włamaniem oraz kradzieży rozbójniczej. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt.



Funkcjonariusze podejrzewają, że mężczyzna mógł dopuszczać się podobnych kradzieży również poza Gdańskiem. Za kradzież z włamaniem oraz kradzieże z rozbojem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.