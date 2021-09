Blind Football, to piłka nożna dla niewidomych i słabowidzących. Drużyna Śląsk Wrocław Blind Football - będąca aktualnie mistrzami świata - szykuje się właśnie do eliminacji mistrzostw Europy. 22 września jedzie do Rumunii.

Trening Blind Footballu. / Paweł Pyclik / RMF FM

Chłopaki grają na słuch, można powiedzieć. Mają zasłonięte oczy. Ci którzy widzą, muszą mieć jeszcze plastry na oczach, żeby było uczciwie. Ligę możemy grać z chłopakami, którzy coś widzą, ale na mistrzostwa Europy czy na mistrzostwa Świata, na paraolimpiadę jadą osoby, które nic nie wiedzą. Zawodnicy słuchają komend, trenera i przewodnika. Trenerzy mówią, kiedy strzelać i ile metrów jest do bramki. W każdej drużynie jest 4 zawodników i bramkarz, który jest pełnosprawny - mówi Mikołaj Nowacki trener Śląska Wrocław Blind Football.

Trening Blind Footballu. / Paweł Pyclik / RMF FM

Piłka wydaje dźwięk. Dzięki temu zawodnicy mogą ją zlokalizować. Wiedzą też, gdzie jest przeciwnik, który akurat ma piłkę.

No i wtedy jak do niego biegnę mówię hiszpańskie słowo voy, czyli idę. On wtedy też wie, gdzie my jesteśmy i próbuje nas ominąć. Naszym zadaniem jest odebranie mu piłki i strzelenie jak największej liczby bramek. Przeciwnik próbuje chować piłkę. To może się wydawać na początku trudne. Ale to są lata wypracowane na boisku. Kiedy byłem dzieckiem, zawsze chciałem grać w Śląsku Wrocław. Teraz gram. Nieważne, czy to zwykła piłka czy Blind, po prostu jesteśmy w śląsku i to się liczy - podkreśla Maks Łysyk, zawodnik.

Trening Blind Football'u Paweł Pyclik / RMF FM

W skład drużyny wychodzą uczniowie i absolwenci Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących.

Tracąc 8 lat temu wzrok, straciłem możliwość gry w normalną piłkę. Blind Football daje mi szansę na to, by grać. Jest co prawda kilka różnic, ale też cały czas futbol. Są dwie bramki, przeciwnicy i zawsze chodzi o to, żeby zdobyć więcej bramek od nich - mówi kolejny z zawodników Adrian Słoninka.

Pierwsza w Polsce Szkoła Mistrzostwa Sportowego dla osób z niepełnosprawnościami

Ośrodek dostał zgodę na uruchomienie Szkoły Mistrzostwa Sportowego dla osób z niepełnosprawnościami - z informacji przekazanych przez placówkę wynika, że będzie ona pierwszą taką w Polsce. Na początku ma zostać otwarta klasa właśnie Blind Footballu.

Przyjmie maksymalnie 10 uczniów. Nabór trwa. Jeśli chętni znajdą się do października może ona ruszyć jeszcze w tym roku - tłumaczy Robert Warchalewski, dyrektor DSOSW nr 13.