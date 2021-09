Dokładnie dziś przypada 700. rocznica śmierci włoskiego poety Dantego Alighieri. Z tej okazji wrocławskie Ossolineum zaprezentowało - bardzo rzadko pokazywane - pierwsze, ilustrowane wydanie jego poematu "Boska komedia". W 1481 roku wydał je we Florencji Nicolaus Laurentii - drukarz pochodzący z Wrocławia.

Druk jest monumentalny. To oznacza, że jest dosyć duży. Jest gruby, liczy kilkaset kart. Został on wydrukowany w języku włoskim. Na środku jest tekst właściwy "Boskiej komedii" Dantego, a wokół otoczony on jest komentarzem. Ten egzemplarz został także pięknie ozdobiony. Jest też złocony - mówi Agnieszka Franczyk-Cegła z Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich.

Dzieło opatrzono miedziorytami - czyli ilustracjami wykonanymi na płytce miedziorytowej. Są autorstwa Baccio Baldiniego i powstały na postawie rysunków Sandro Botticellego. Przedstawiają one m.in. wizerunek piekła według Dantego i wydarzenia z pieśni pierwszej: wejście Dantego do lasu, leoparda, lwa i wilczycę oraz spotkanie z Wergiliuszem.

To wydanie "Boskiej komedii" trafiło do Ossolineum w XIX wieku. Dokładnie w 1853 roku, kiedy to jeszcze we lwowskim Ossolineum zakupiono go z antykwariatu znanej lwowskiej rodziny antykwariuszy - dodaje Franczyk-Cegła.

We Wrocławiu można zobaczyć pierwsze ilustrowane wydanie „Boskiej komedii” Paweł Pyclik / RMF FM

2021 rokiem Dantego

Z okazji Roku Dantego w 2021 r. Biblioteka Ossolineum wzięła udział w międzynarodowym projekcie Dante 1481 organizowanym przez The Polonsky Foundation i Consortium of European Research Libraries.

Celem projektu jest rejestracja i opis wszystkich zachowanych egzemplarzy edycji Dantego z 1481 r., tak by określić odbiór tego dzieła wśród współczesnych i w wiekach późniejszych oraz odkryć, kim byli dawni właściciele poszczególnych egzemplarzy i jak czytali "Boską komedię“.