43-letni mężczyzna postanowił sprawdzić swój stan trzeźwości, korzystając z alkomatu znajdującego się przy Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że do komendy przyjechał samemu kierując autem. Po sprawdzeniu okazało się, że ma w organizmie 0,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję. Podejrzanemu grozi zakaz prowadzenia pojazdów, areszt lub grzywna.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

W Niedzielę Wielkanocną do Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim (woj. dolnośląskie) przyjechał kierowca volkswagena.

Mężczyzna chciał skorzystać ze znajdującego się przy okienku dyżurnego samoobsługowego alkomatu.

Badanie wykazało, że 43-latek nadal jest nietrzeźwy.

Z uwagi na to, że na komendę przyjechał samemu kierując samochodem, zajęli się nim funkcjonariusze z pionu ruchu drogowego. Po ponownym przebadaniu wynik wskazywał na 0,5 promila alkoholu w organizmie.

Pamiętajmy, że jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu trzeźwości, to nie ryzykujmy swoim życiem i bezpieczeństwem innych uczestników ruchu drogowego. Nie kierujmy wtedy żadnym pojazdem mechanicznym! Jest wiele innych możliwości, żeby dotrzeć do komendy i zbadać swoją trzeźwość - apeluje podkom. Wojciech Jabłoński z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

Za nieodpowiedzialne zachowanie kierowca volkswagena stracił prawo jazdy. Ponadto będzie odpowiadał za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu. Za wykroczenie mężczyźnie grozi kara aresztu lub grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów.