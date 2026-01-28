Prokuratura Okręgowa w Słupsku postawiła zarzuty 44-letniemu funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa. Mężczyzna w poniedziałkowy wieczór zaatakował nożem swoją rodzinę w Ustce. Jego 4-letnia córka zmarła.
- Piotr K., 44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, usłyszał zarzuty zabójstwa swojej 4-letniej córki oraz usiłowania zabójstwa czterech innych członków rodziny
- Mężczyźnie grozi dożywocie. Ma też zostać wydalony ze służby w SOP.
- Do tragedii doszło podczas rodzinnego pobytu w Ustce.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
Piotr K. odpowie za zabójstwo córki i usiłowania zabójstwa czworga członków rodziny. 44-latkowi grozi dożywotnie pozbawienie wolności. Prokuratura złożyła już wniosek o tymczasowy areszt. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie rozpatrzony.
Wiadomo, że Piotr K. przyznał się do zarzucanego mu czynu. Śledczy nie ujawniają treści jego wyjaśnień. Prokuratura informuje, że nie ma jeszcze wyników badań jego krwi na obecność środków odurzających.
Na konferencji Patryk Wegner z prokuratury w Słupsku poinformował, że 4-letnia córka napastnika zmarła w wyniku ran kłutych klatki piersiowej.
Zespół biegłych będzie oceniał poczytalność 44-letniego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa.