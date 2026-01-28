Rodzinna tragedia na urlopie

Piotr K. - 44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa z żoną i z dziećmi przebywał w Ustce na urlopie u teściów. Mężczyzna był w formacji od 23 lat. Na początku października 2025 r. przeszedł badania okresowe.

Wiadomo, że 44-latek służył w Warszawie, ale nie brał bezpośredniego udziału w ochranianiu najważniejszych osób w państwie.

Piotr K. (L) podczas doprowadzenia do Prokuratury Okręgowej w Słupsku / Piotr Kowala / PAP

Zgłoszenie o awanturze w jednym z mieszkań przy ul. Bałtyckiej w Ustce policjanci dostali w poniedziałek ok. godz. 21.30. Na miejscu obezwładnili agresywnego 44-latka.

W wyniku odniesionych ran zmarła czteroletnia dziewczynka. 5 osób zostało rannych, w tym napastnik.

We wtorek informowano, że w szpitalu pozostają dwie osoby - małżonka funkcjonariusza, która jest w ciężkim stanie, oraz jego teściowa. Jego teść i syn zostali wypisani ze szpitala, gdyż ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Co zeznali teściowie funkcjonariusza?

Z zeznań teściów 44-letniego Piotra K. wynika, że nic nie wskazywało na to, że nastąpi awantura.

Tego wieczora grali w karty, 44-latek wypił śladowe ilości alkoholu. W pewnym momencie wyszedł do kuchni, wrócił z niej i zaatakował ich. Nie było żadnego "stresora", "zapalnika", który by wywołał taką jego reakcję. Zaatakował nagle - przekazał szef Prokuratury Okręgowej w Słupsku Patryk Wegner.

W odczuciu jednego ze świadków głównym celem była żona mężczyzny - relacjonował. Jak dodał, "intensywność oddziaływania na innych pokrzywdzonych też była mocna i duża".

Ilość zadanych ciosów wskazuje na bardzo silne wzburzenie, nie wiadomo czym wywołane. Liczba tych ciosów jest niewytłumaczalna. Podobnie jak liczba osób, które sprawca zaatakował i które usiłował zaatakować, bo chłopcu udało się uciec. Tam była próba zadania ciosów w plecy - powiedział Wegner.

MSWiA sprawdza przebieg służby 44-latka

Policja w bloku, w którym doszło do zabójstwa / Piotr Kowala / PAP

Żeby można powiedzieć, co było powodem tego zachowania, trzeba poczekać na wyniki śledztwa. Sprawdzamy przebieg służby funkcjonariusza, w tym badania okresowe - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek, pytany o tragedię w Słupsku.

Już we wtorek resort informował, że 44-letni Piotr K. został zawieszony i wszczęto procedurę usunięcia go ze służby.