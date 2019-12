Grudzień, to miesiąc wyjątkowy. W tym miesiącu są aż trzy niedziele handlowe. Sprawdź, na kiedy możesz sobie zaplanować zakupy!

W grudniu zakupy zrobimy w kolejne niedziele: 15.12, 22.12, 29.12. Oznacza to, że we wszystkie niedziele do końca 2019 roku nie będzie obowiązywał zakaz handlu.

Trzy niedziele handlowe w grudniu - ta niecodzienna sytuacja wynika z przepisów, które przewidują, że handel w niedzielę w 2019 roku jest dozwolony w ostatnią niedzielę danego miesiąca (w grudniu będzie to 29.12) oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie (15 i 22.12).

Niedziele handlowe 2020. Zmiany w przepisach

Zgodnie z przepisami - które weszły w życie w marcu 2018 roku - niedziel handlowych w 2020 roku będzie dużo mniej. W przyszłym roku możliwość zrobienia zakupów w niedzielę będzie tylko 7 razy: 26 stycznia, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia i 20 grudnia.

Przedsiębiorcy, którzy nie stosują się do zakazu handlu, powinni liczyć się z surowymi karami. Inspektor kontrolujący placówkę ma prawo nałożyć na nią mandat w wysokości 1-5 tys. zł. Sprawa może również zostać przekazana do sądu, a ten ma prawo wymierzyć karę w wysokości nawet 100 tys. zł.