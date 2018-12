Rubinowoczerwonego, aromatycznego barszczu nie może zabraknąć na wigilijnym stole. By jednak zachwycał głębią smaku, już teraz trzeba zrobić zakwas.

Barszcz z uszkami / Malwina Zaborowska / RMF FM

Na wierzch zakwasu wrzucamy skórkę chleba, co znacznie przyspieszy proces kiszenia / Malwina Zaborowska / RMF FM

Składniki na zakwas: 1 kg buraków, skórka chleba razowego, łyżeczka kminku, liść laurowy, 1 litr przegotowanej wody, cztery ząbki czosnku, pół łyżki cukru, łyżeczka soli, 4 łyżki soku z cytryny.

Przygotowanie zakwasu: Zagotowujemy wodę z łyżeczką cukru. Obieramy buraki i kroimy w cienkie plasterki. Siekamy obrane ząbki czosnku.

W słoiku układamy buraki. Dodajemy przyprawy: sól, czosnek, łyżeczkę kminku, liść laurowy, skrapiamy sokiem z cytryny. Na wierzch wrzucamy skórkę chleba, co znacznie przyspieszy proces kiszenia. Zalewamy przegotowaną, ale letnią wodą. Przykrywamy ściereczką/gazą i odkładamy w ciepłe miejsce na 4-5 dni. Po tym czasie usuwamy pianę z powierzchni oraz chleb i przecedzamy zakwas przez gazę. Zlewamy do czystego słoja/butelki, szczelnie zamykamy i przechowujemy w lodówce. Zakwas będzie najbardziej aromatyczny po 2 tygodniach. To na jego bazie przygotowujemy barszcz.

Zakwas przykrywamy ściereczką lub gazą / Malwina Zaborowska / RMF FM

Składniki na barszcz czerwony: ok. 1 kg buraków, suszone grzyby (około 100 g), włoszczyzna (bez kapusty), ziele angielskie, liść laurowy, 2 ząbki czosnku, sól, pieprz i przygotowany zakwas.

Przygotowanie: Grzyby namaczamy na noc, gotujemy i odcedzamy. Wywar zostawiamy do zupy. Dodatkowo przygotowujemy wywar warzywny - z włoszczyzny i buraków. Dodajemy do niego przyprawy i gotujemy przez 20-30 minut. Przecedzamy przez sito i mieszamy z wywarem grzybowym. Następnie dodajemy kwas buraczany (proporcje: około ¼ kwasy, reszta wywaru). Barszcz podgrzewamy na małym ogniu, ale uwaga! - nie można go zagotować, bo straci kolor. Możemy jeszcze doprawić solą i pieprzem. Podajemy z uszkami lub krokietami.

(m)