​Aż 23 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów ma 40-letni kierowca z powiatu bolesławieckiego - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada. To absolutny rekordzista pod tym względem w Polsce.

Widać tu gołym okiem nieprawidłowości działania systemu. Z nieznanych opinii publicznej powodów sądy, orzekając kolejne zakazy wobec 40-latka, nie brały pod uwagę, że nie stosował się wcześniej do sądowych orzeczeń, co jest przestępstwem, za które grozi 5 lat więzienia.

Policja nie może nic zrobić?

Rodzi się pytanie, dlaczego policjanci - ujawniając takiego kierowcę - nie są w stanie wyeliminować go z ruchu drogowego? Podczas kontroli zatrzymują jego samochód, uniemożliwiając mu w ten sposób jazdę. Taki kierowca ma też postawione kolejne zarzuty, które z prokuratury trafiają do sądu.

Sąd ma wszelkie środki, by dotkliwie skazać osobę, która notorycznie łamie prawo i stwarza zagrożenie na drodze. Policjanci natomiast tłumaczą, że nie ma podstaw, by po zatrzymaniu osadzać kierowcę w policyjnym areszcie.

Skala lekceważenia sądowych zakazów przez kierowców jest naprawdę spora. 52 kierowców w Polsce ma 10 i więcej czynnych zakazów prowadzenia pojazdów. Więcej niż jeden zakaz - około 40 tysięcy. Dożywotnio za kierownicę nie może siąść 75 tysięcy osób.

Wspomniany rekordzista ma 23 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W sumie osób z aktywnym zakazem prowadzenia pojazdów w Polsce jest 209918, dożywotnich zakazów zaś 75064.