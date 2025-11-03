Oszuści znów próbują podszywać się pod Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o profesjonalnie wyglądające e-maile, dzięki którym cyberprzestępcy chcą wyłudzić dane i pieniądze.
- Oszuści podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia, wysyłając fałszywe e-maile o rzekomym zwrocie kosztów leków.
- W wiadomościach znajduje się logo NFZ oraz link prowadzący do weryfikacji - to pułapka mająca wyłudzić dane i pieniądze.
- NFZ przypomina, że rozlicza refundacje leków wyłącznie z aptekami, nie kontaktuje się w tej sprawie z pacjentami.
- To kolejna fala oszustw - wcześniej przestępcy oferowali apteczki, karty ubezpieczeniowe, bony do aptek i umowy kredytowe.
Oszuści chcą w fałszywych e-mailach sprawiać wrażenie, że zamierzają zwrócić koszt zakupu leków. "Wiadomość e-mail rzekomo wysłana przez NFZ, to tak naprawdę kampania phishingowa, która wyłudza dane i pieniądze" - ostrzega prawdziwy NFZ.
Oszuści wysyłają profesjonalnie wyglądające e-maile, których nadawcą jest rzekomo Narodowy Fundusz Zdrowia. W wiadomościach opatrzonych logo Funduszu informują o "zwrocie kosztu leków". Wiadomość zawiera link pod widocznym przyciskiem "Przejdź do weryfikacji". "To pułapka! W ten sposób cyberprzestępcy chcą pozyskać dane nieświadomych zagrożenia użytkowników. Warto pamiętać, że Narodowy Fundusz Zdrowia rozlicza refundację za leki WYŁĄCZNIE z aptekami" - czytamy w komunikacie NFZ.
To już kolejna próba podszywania się pod NFZ. Wcześniej oszuści próbowali wyłudzić dane i pieniądze oferując apteczki, karty ubezpieczeniowe, bony do aptek, a nawet proponowali umowy kredytowe na sfinansowanie leczenia. Cyberprzestępcy stosują coraz bardziej zaawansowane techniki i metody psychologiczne, aby wpływać na swoje ofiary.
Jak nie dać się oszukać? NFZ przypomina
- Nie klikaj w podejrzane linki i nie otwieraj niespodziewanych załączników.
- Weryfikuj adresy stron internetowych. Zwróć uwagę na literówki, nietypowe znaki, adresy domen.
- Jeśli otrzymasz wiadomość od NFZ i masz wątpliwości, skontaktuj się z nami przez bezpłatną infolinię 800 190 590.
NFZ nigdy tego nie robi:
- nie prosi o podanie danych osobowych przez komunikatory internetowe, wiadomości e-mail, czy SMS-y
- nie wysyła linków do logowania ani do weryfikacji danych przez e-mail lub SMS
- nie sprzedaje niczego w internecie
- nie nakłania do zawierania umów kredytowych na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych.