Oszuści znów próbują podszywać się pod Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o profesjonalnie wyglądające e-maile, dzięki którym cyberprzestępcy chcą wyłudzić dane i pieniądze.

Oszuści próbują podszyć się pod NFZ / Shutterstock

Oszuści podszywają się pod Narodowy Fundusz Zdrowia, wysyłając fałszywe e-maile o rzekomym zwrocie kosztów leków.

W wiadomościach znajduje się logo NFZ oraz link prowadzący do weryfikacji - to pułapka mająca wyłudzić dane i pieniądze.

NFZ przypomina, że rozlicza refundacje leków wyłącznie z aptekami, nie kontaktuje się w tej sprawie z pacjentami.

To kolejna fala oszustw - wcześniej przestępcy oferowali apteczki, karty ubezpieczeniowe, bony do aptek i umowy kredytowe.

Oszuści chcą w fałszywych e-mailach sprawiać wrażenie, że zamierzają zwrócić koszt zakupu leków. "Wiadomość e-mail rzekomo wysłana przez NFZ, to tak naprawdę kampania phishingowa, która wyłudza dane i pieniądze" - ostrzega prawdziwy NFZ.

Oszuści wysyłają profesjonalnie wyglądające e-maile, których nadawcą jest rzekomo Narodowy Fundusz Zdrowia. W wiadomościach opatrzonych logo Funduszu informują o "zwrocie kosztu leków". Wiadomość zawiera link pod widocznym przyciskiem "Przejdź do weryfikacji". "To pułapka! W ten sposób cyberprzestępcy chcą pozyskać dane nieświadomych zagrożenia użytkowników. Warto pamiętać, że Narodowy Fundusz Zdrowia rozlicza refundację za leki WYŁĄCZNIE z aptekami" - czytamy w komunikacie NFZ.

Mail od oszustów / Zrzut ekranu

To już kolejna próba podszywania się pod NFZ. Wcześniej oszuści próbowali wyłudzić dane i pieniądze oferując apteczki, karty ubezpieczeniowe, bony do aptek, a nawet proponowali umowy kredytowe na sfinansowanie leczenia. Cyberprzestępcy stosują coraz bardziej zaawansowane techniki i metody psychologiczne, aby wpływać na swoje ofiary.

Jak nie dać się oszukać? NFZ przypomina

Nie klikaj w podejrzane linki i nie otwieraj niespodziewanych załączników.

Weryfikuj adresy stron internetowych. Zwróć uwagę na literówki, nietypowe znaki, adresy domen.

Jeśli otrzymasz wiadomość od NFZ i masz wątpliwości, skontaktuj się z nami przez bezpłatną infolinię 800 190 590.

NFZ nigdy tego nie robi: