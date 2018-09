Bulwersująca historia w dolnośląskim Głogowie. W czasie lekcji nauczyciel uderzył ręką w twarz niepełnoletniego ucznia. Incydent miał miejsce we wtorek w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych. Sprawa wyszła na jaw, bo inny uczeń nagrał całą sytuację i opublikował film w sieci. Pedagog został już zawieszony.

Zdjęcie ilustracyjne / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Na filmie, który obejrzał reporter RMF FM Bartłomiej Paulus, słychać, jak pedagog zwraca się do uczniów słowami: "No bo wam zrobię tresurę. Nie rozumiecie tego, co ja do was mówię? Nie rozumiecie? Masz długopis?". W tym momencie uczeń odpowiada: "Nie mam", a nauczyciel ponownie pyta: "Nie rozumiesz tego?" - po czym podchodzi do ucznia i uderza go otwartą ręką w twarz.

Decyzję o zawieszeniu nauczyciela podjął starosta głogowski, któremu podlega placówka.

Rzecznik starostwa Bartłomiej Adamczak przyznaje, że film dotarł do urzędników wczoraj i od razu podjęto decyzję o zawieszeniu pedagoga. Obecnie trwa wyjaśnianie całego incydentu.

Również dolnośląskie kuratorium potwierdza, że wczoraj otrzymało informację o zajściu. Odsyła jednak do rzecznika komisji dyscyplinarnej przy wojewodzie dolnośląskim - to on podejmie dalsze decyzje w sprawie nauczyciela.

Dyrektor szkoły ma natomiast złożyć zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury.

Rzecznik starostwa przyznaje w rozmowie z Bartłomiejem Paulusem, że zachowanie nauczyciela było szokujące i karygodne. Trzeba jednak wyjaśnić wszystkie okoliczności incydentu, by było jasne, dlaczego do niego doszło.