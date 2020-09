"W nadchodzącym tygodniu porozmawiam z posłami Koalicji Obywatelskiej, którzy podczas głosowania nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt, głosowali przeciw jej przyjęciu, mimo dyscypliny w klubie" - powiedziała rzecznik dyscypliny i etyki klubu KO Izabela Mrzygłocka.

Posłowie na sali obrad podczas drugiego dnia posiedzenia Sejmu / Wojciech Olkuśnik / PAP

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Ustawę poparła zdecydowana większość klubu Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko głosowało czworo posłów: Jerzy Borowczak, Tomasz Lenz, Magdalena Łośko oraz Kilion Munyama. Posłanka Iwona Kozłowska wstrzymała się od głosu. W klubie KO podczas głosowania nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt obowiązywała dyscyplina.



Lider PO i szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział, że władze klubu będą rozmawiać ze wszystkimi posłami, którzy naruszyli w piątek dyscyplinę klubową.



Mamy w klubie rzecznika dyscypliny, panią poseł Katarzynę Mrzygłocką, która zawsze indywidualnie rozmawia z posłami, a późniejszą decyzję podejmuje ewentualnie kolegium klubu - mówi Budka. Podkreślił zarazem, że to nie KO ma problem z niesubordynacją swych polityków, a PiS. Dziś problem z posłami ma Jarosław Kaczyński, my nie zajmujemy się samymi sobą - mówi Budka.



Mrzygłocka powiedziała że w nadchodzącym tygodniu podejmie rozmowy z posłami, którzy sprzeciwili się partyjnej dyscyplinie głosowania. Nie analizowałem jeszcze tych głosowań, dopiero będę je analizować - zaznaczyła.



Posłanka KO, podobnie jak szef PO Borys Budka, wyraziła pogląd, że to nie jej klub ma w tej chwili problem z dyscypliną, tylko klub Prawa i Sprawiedliwości.