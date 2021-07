Zjednoczona Prawica cieszy się poparciem 29 proc. badanych; na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 24 proc. ankietowanych - wynika z najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Trzecie miejsce zajmuje Polska 2050 z wynikiem 15 proc.

Sejm, zdj. ilustracyjne / Mariusz PIekarski / RMF FM

W najnowszym sondażu Kantar, którego wyniki są dostępne na portalu TVN24.pl, respondentom zadano pytanie, na którą partię by zagłosowali.

29 procent z nich wskazało Zjednoczoną Prawicę (PiS, Porozumienie, Solidarna Polska). To wynik o punkt procentowy niższy w porównaniu z sondażem Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 z czerwca.



Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą głos oddać chce 24 proc. badanych (o 5 punktów procentowych więcej niż poprzednim sondażu).



Chęć głosowania na Polskę 2050 Szymona Hołowni, która w poprzednim badaniu była wiceliderem, deklaruje obecnie 15 procent pytanych (spadek o 6 punktów procentowych).



7 procent ankietowanych zagłosowałoby na Konfederację. To o punkt procentowy mniej niż w poprzedniej sondzie.



Taki sam wynik w najnowszym badaniu uzyskała Lewica (SLD, Wiosna, partia Razem) - 7 procent (o punkt procentowy więcej niż w sondażu z czerwca).



3 procent odpowiadających wskazało na Koalicję Polską - Polskie Stronnictwo Ludowe (o punkt procentowy mniej niż poprzednio), a 1 proc. na Kukiz'15 (identyczny wynik jak w poprzednio).



13 procent ankietowanych wybrało opcję "Nie wiem \ trudno powiedzieć \ odmowa odpowiedzi".



Najnowszy sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 9-11 lipca 2021 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób powyżej 18. roku życia. Pytanie "Proszę powiedzieć, na którą partię by Pan(i) zagłosował(a)?" zadano 583 osobom.