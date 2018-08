IMGW wydało w poniedziałek ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla pięciu województw. Dla woj. lubuskiego wydano ostrzeżenie trzeciego stopnia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, śląskim, północnej części woj. opolskiego oraz północnej części woj. dolnośląskiego. Dla województwa lubuskiego wydano ostrzeżenie trzeciego stopnia.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem oznaczają, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem oznaczają natomiast, że przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof, a także zagrożenie życia.

W województwach objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia temperatury maksymalne w dzień mogą wynieść od 30 do 34 stopni. W nocy termometry mogą wskazywać od 18 do 22 st. W woj. lubuskim objętym ostrzeżeniem trzeciego stopnia temperatury w dzień mogą wynieść od 30 do 35 stopni, a w nocy od 18 do 22 stopni.

Jak być bezpiecznym w czasie burzy przypomina we wcześniejszych komunikatach na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak informuje RCB, nie powinno się wychodzić z domu bez konieczności. Należy również unikać otwartych przestrzeni, nie stawać przed jedynym w okolicy drzewem czy masztem oraz unikać dotykania metalowych przedmiotów. Osoby prowadzące samochód powinny zjechać na parking z dala od drzew. W górach należy jak najszybciej zejść ze szczytu. Osoby pływające powinny natychmiast wyjść z wody i oddalić się od brzegu.